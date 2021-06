Sensação de despreparo e falta de foco são preocupações no Enem 2021; saiba como evitar

Servidores e colaboradores do Tribunal de Justiça do Acre com idade acima de 38 anos estão sendo vacinados contra a Covid-19. A ação é uma iniciativa da presidência do TJAC, através da Gerência de Qualidade de Vida em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Branco.

A vacinação iniciou às 9h às 16h, sem intervalo, no Centro Médico do TJAC destinado a servidores, servidoras, magistrados, magistradas, colaboradores e colaboradoras, terceirizados e terceirizadas, e dependentes, a partir de 38 anos.

Importante destacar que grávidas e puérperas, devem se dirigir ao Centro Médico Ary Rodrigues, localizado no Bairro 6 de Agosto. Os documentos necessários são RG, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação (se tiver).

Nesta terça-feira (22) a presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro, lamentou as mortes em decorrência do vírus e destacou a importância do momento e reforçou o convite para que o público interno se vacine.

“O Tribunal de Justiça do Acre é uma instituição pública que preza pelo bem de toda sociedade e se tornar um ponto de vacinação para o público interno colabora com a imunização, e consequentemente, superando essa situação lamentável, que ceifou a vida de meio milhão de pessoas no nosso país. Então, convido todos e todas que integram o Judiciário, juízes, juízas, servidores, colaboradores, terceirizados, terceirizadas e seus dependentes a irem se vacinar”, pediu.

Para o coordenador do Comitê Gestor Local de Atenção à Saúde, desembargador Luís Camolez, o momento é de celebrar a vida. “No período que todos humanos buscam soluções para minimizar os efeitos da pandemia mundial da covid-19, a administração do TJAC, demonstrando agilidade para contribuir com as medidas, deu início a vacinação do público interno, obedecendo a faixa etária conforme programação do Ministério da Saúde. O momento é festejado por todos e gratos com a iniciativa da Presidente do TJ”, finalizou.