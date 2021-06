“Quem tem juízo, segue a ciência”, diz deputada Jéssica Sales sobre a cloroquina e Covid-19

A atuação do secretário estadual de Saúde do Acre, Alysson Bestene, tem deixado muito a desejar na visão da deputada federal Jéssica Sales (MDB). Durante o programa Boa Conversa, do ac24horas, a parlamentar lamentou o fato de observar o secretário um tanto distante e insensível para com a pasta mais importante do estado neste momento de pandemia do novo coronavírus.

Segundo Sales, há cerca de R$ 12 milhões provenientes de suas emendas parlamentares de 2020, todas destinadas ao combate da Covid-19, parados no cofre da Sesacre. “Indiquei esse montante para fortalecer o hospital de campanha em Cruzeiro do Sul. Toda minha emenda foi para Covid. Até hoje estão parados R$ 12 milhões, desde agosto do ano passado na conta da saúde”, argumenta.

Ela se questiona o que poderia fazer Alysson Bestene no ramo político, uma vez que dentro da secretaria não tem surtido grandes efeitos. “O que está acontecendo com o secretário de saúde? Cadê as respostas? Se eu acionar o MPF, aí quero ver”, salienta.

Para a parlamentar, o Acre possui um secretário de saúde que não tem o devido cuidado com a pasta. “Uma pessoa que não tem eficiência, sem olhar sensível”, destaca.