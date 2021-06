Jéssica Sales diz que não quer cargos de Gladson, revela preferência por Petecão e que topa conversar com Jorge Viana

A deputada federal pelo MDB, Jéssica Sales, tem demonstrado que sabe de quem é filha na política. Sem arrodeio, reconhece o legado do sobrenome Sales na política acreana e manifesta sem pestanejar o que pensa sobre o atual governo estadual e sobre as eleições de 2022. Ela foi a convidada do programa ‘Boa Conversa’ desta quarta-feira, 9, exibido pelo ac24horas.

Jéssica sabe que não se faz política sozinha, por isso afirma se garantir na opinião da população. “É isso que tenho escutado. Em municípios do Baixo e Alto Acre, percebi a vontade de as pessoas me darem novas asas”. No entanto, a parlamentar garante não querer nenhum cargo do governador Gladson Cameli com visão nas eleições do ano que vem. “Se tivermos que apoiá-lo, num futuro, vai ser sem cargos. A gente [família Sales] não quer saber de cargos, não temos ninguém no nosso mocotó”, assevera.

Ela nega promover qualquer tipo de retaliação à atual gestão governamental, mas não nega sua preferência inicial ao senador Sérgio Petecão (PSD). “Minha relação com Petecão é muito bacana, assim como também é com o Gladson, mas o senador é popular, faz uma política um pouco mais parecida com a minha”. Atualmente, a deputada diz ouvir o povo falar mais sobre Petecão. “Há uma insatisfação muito grande com o atual governo e eu torço que o governo acerte cada vez mais. Mas vejo uma tendência a Petecão. Sei que ainda está muito cedo, estou analisando”, declara.

A filha do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales e da deputada estadual Antônia Sales acredita que ela e sua família estão abertas a conversar com todos. “A política só tem efeito de alianças para quem não tem visão, para quem não pensa numa política grande. A porta da minha casa está aberta ao Petecão, ao governador, até Jorge Viana, que conversou com meu pai recentemente e falou sobre a possibilidade de um café juntos”.

