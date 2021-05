Polícia recebe denúncia e prende traficante que fazia disque entrega de drogas 

Uma ação dos policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão resultou na prisão de um traficante de 22 anos e uma grande apreensão de drogas na noite desta sexta-feira, 28, em uma residência localizada na quadra 22, no residencial Parque do Palheiral, no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando recebeu uma denúncia anônima, de que uma casa estava sendo usada para guardar entorpecentes e o traficante atendia por “disque droga”. Os policiais se deslocaram até ao local e encontraram o traficante na residência. Foi feito uma vistoria na casa e em um quarto, dentro de uma caixa e uma mochila, foram encontrados 58 trouxinhas de cocaína, 217 papelotes de skunk, 110 pacotes de oxidado de cocaína, 1 barra de maconha (512 gramas), 1 barra grande de skunk (812 gramas), 4 balanças de precisão e material para embalar a droga.

Diante dos fatos, foi dada a ordem de prisão e o traficante e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.