Mostrando desconforto, PM diz que não vai comentar sobre trisal

O casal de sargentos da Polícia Militar do Acre que reside no município de Brasiléia, e assumiu publicamente este ano que decidiu formar um relacionamento a três, conhecido como trisal, virou o assunto do momento no estado.

Nas redes sociais, Alda Radine e Nery, despertam atenção ao compartilhar a vida do trisal e contar detalhes íntimos do convívio a três.

Depois que o ac24horas divulgou a história, surgiu a dúvida de como o assunto é encarado pelo alto comando da Polícia Militar. Não é segredo de que a carreira militar é baseada em rígidos códigos de ética e moral.

A reportagem entrou em contato com o comando da PM no Acre. Deixando claro de que o assunto não é dos mais simpáticos para a corporação, o comando da Polícia Militar informou que a instituição não vai se posicionar externamente sobre o assunto.