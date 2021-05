Trisal: acreanos assumem casamento a três: “nós conseguimos fazer um sexo satisfatório”

Um casal de sargentos da Polícia Militar do Acre que reside no município de Brasileia, região de fronteira com a Bolívia, assumiu publicamente este ano que decidiu formar um relacionamento a três, conhecido como trisal. Nery, Alda e Darlene são casados atualmente e até criaram um perfil na rede social na noite deste sábado, 16, para falar sobre a nova rotina de vida e tirar dúvidas dos seguidores.

Os sargentos Alda Radine e Nery, que possuem dois filhos, já são bastante conhecidos na internet pela atuação como militares e o apelido de “Casal 190”. Desde o final do ano passado, começaram a publicar fotografias na web com a nova integrante da família, a administradora paraense Darlene Oliveira. O ac24horas tentou conversar com os militares sobre o assunto, mas até a publicação deste material, não deram respostas.

Relacionado

LEIA TAMBÉM

Casal de sargentos faz sucesso no Acre e fora do país com vídeos na internet

Desde que expuseram o trisal em suas páginas na internet, Alda e Nery demonstram paciência e compreensão ao responderem os questionamentos dos mais de 45 mil seguidores que possuem juntos no Instagram. Alda se descreve bissexual e, segundo o próprio marido comentou em uma publicação, foi ela e Darlene quem começaram a pensar no trisal.

“Isso aqui é um casamento… temos compromisso, lealdade e fidelidade. Não confunda nosso relacionamento com sacanagem…”, escreveu Nery em resposta a uma seguidora que perguntou se Alda e Darlene poderiam ter outro parceiro. “Elas são mulher uma da outra… só a título de esclarecimento. Não são apenas mulheres do Nery, são uma da outra também”, completou.

O militar destaca que a história do trisal começou com Alda e Darlene: “eu é que sou o terceiro por aqui, se alguém aceita algo, esse alguém sou eu”, garantiu. Em outra publicação, Alda afirmou sobre a outra mulher do trisal: “nos parecemos tanto, nossa sintonia é inexplicável”.

A maior parte dos seguidores apoiou o novo relacionamento do Casal 190 e diariamente publicam mensagens de carinho e aceitação, embora o trisal ainda tenha que responder àqueles que se posicionam contra a opção dos três em constituir um casamento.

Sexo, trabalho e “três amores”

Assim que criaram o novo perfil na internet para falar somente sobre curiosidades do trisal, Alda, Nery e Darlene começaram a responder dúvidas dos seguidores. A primeira foi sobre a vida sexual dos três, que responderam juntos: “é maravilhosa”. Eles aproveitaram para dizer que a iniciativa para o trisal partiu da administradora.

Alda e Darlene se conheceram através do Instagram. “Sonhei um ano com essa mulher, eu já queria ela”, brincou a sargento. O trio garante que não acontece nenhum tipo de ciúme na vida sexual do trisal. “Ciúme rola no sexo de gente perturbada, no nosso sexo rola prazer, tesão, orgasmos…”, disse Alda.

Questionados se sexo a três é bom, disseram: “sexo não é bom até que seja satisfatório para todas as partes, às vezes o sexo a dois não é satisfatório para todos, mas nós conseguimos fazer um sexo satisfatório a três”.

A militar revelou que, como não é uma pessoa de mentir, contou ao marido que, após se interessar nas fotografias de Darlene, se a administradora a quisesse, ela também a queria. “E um dia ela teve interesse em mim. E deu certo os três”, disseram.

O trio afirma que, quando um não está junto, os outros dois podem se relacionar sozinhos, sem a presença do terceiro parceiro. Sobre questões familiares, contaram: “Aqui tem três pessoas apaixonadas por suas famílias, por suas mães e seus irmãos. E embora eles não concordem, não [com o trisal], os amamos e vamos continuar amando”, concluíram.

Confira na integra o bate-papo do trisal acreano com seguidores no instagram