Emurb abre processo seletivo com 288 vagas para nível médio e fundamental

A prefeitura de Rio Branco divulgou nesta terça-feira, 18, o edital que trata da abertura de processo seletivo simplificado para cargos de ensino médio e fundamental incompleto na Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb). O prazo será de um ano prorrogável por mais um. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

As inscrições serão gratuitas e feitas somente via internet, por meio do endereço eletrônico www.processoseletivoemurb.riobranco.ac.gov.br a partir desta terça-feira, 18, e encerram dia 21 de maio. Os salários variam de R$ 1.100,52 a 2.667,82

Os candidatos interessados deverão anexar a documentação a seguir especificada e legível: Documento de Identificação (1 cópia), formato PDF; CPF (1 cópia), formato PDF; Currículo (1 cópia), formato PDF e no momento da inscrição online, o candidato deverá anexar na aba currículo duas vias, uma para o campo de experiência na iniciativa privada e outra no campo iniciativa pública.

São 288 vagas divididas entre os cargos: apontador, auxiliar de mecânico e topografia, auxiliar operacional de serviços diversos, operador compactador de solo, auxiliar de serviços diversos, borracheiro, carpinteiro, eletricista, eletricista predial, encanador, encarregado, ferreiro/armador de ferragem, lavador, lubrificador, mecânico de máquinas pesadas, mecânico de veículo leve, motoboy, motorista de caminhão espargidor, motorista de caminhão toco, motorista de carreta, motorista de comboio, motorista de veículo leve categoria B, operador de caminhão espargidor, operador de escavadeira hidráulica, operador de mesa vibro acabadora, operador, de motoniveladora, operador de pá carregadeira, retroescavadeira, operador de rolo compactador, operador de rolo pneumático, operador de trator de esteira, operador de trator de pneu agrícola, operador de usina de asfalto, operador de vibro, pedreiro, pintor predial, soldador, topógrafo, auxiliar de abastecimento.

Para mais informações, clique aqui.