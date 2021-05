Consultora Raquel Albuquerque estreia coluna sobre vagas de emprego no ac24horas

A partir desta segunda-feira, os leitores do ac24horas terão a oportunidade de acompanhar semanalmente a coluna da consultora de mercados e profissionais e gerente de Recursos Humanos, Raquel Albuquerque. Com mais de 35 mil seguidores no Instagram, Raquel é conhecida pelos internautas como “a menina das vagas”.

A nova colunista ganhou notoriedade ao compartilhar por meio de suas redes sociais as vagas de emprego, cursos e concursos na capital e em todo o estado do Acre. Raquel também promove workshops para gestores de RH para empresas privadas e órgãos públicos.

No ac24horas, Albuquerque apresentará aos leitores as novidades em vagas no mercado de trabalho. Nesta segunda, as vagas divulgadas por ela são mais de 15. Confira:

Vagas da semana: supervisor de vendas na Rigos Distribuidora; consultor de negócios na Vivo; assistente de gerente na farmácia Pague Menos; vendedor externo na Agro Terra; consultor de vendas na Porto Soft. Jean Carlos Arquitetura esta com vagas para estagiários; Du Norte Renaut procura por gerente de vendas; Grupo Raviera está contratando auxiliar de almoxarifado, mecânico de caminhões, supervisor de estoque e mecânico eletricista. Supermercado Kaun procura por padeiro; IEL divulga estágios para diversos cursos; Rede Flex procura por vendedor externo. Satel contrata auxiliar administrativo; Manto Verde procura por chapeiro, auxiliar de cozinha e cozinheiro; Escritório de Advocacia Montovani procura por estagiários.

Outras vagas: Grupo Banho de Cheiro procura por consultor de vendas e gerente comercial; Frios Vilhena procura por comprador, promotor de vendas e vendedor externo; Bento Pneus contrata vendedora; Rede Amazônica procura por executivo de vendas para Cruzeiro do Sul; Salão Svim procura por extensionista de cílios, barbeiro, depiladora e esteticista. Disdal Distribuidora contrata gerente de vendas e vendedor externo para Brasiléia; Grupo Simões procura por manobreiro. Consultório Lucio Brasil procura por técnico de enfermagem e laboratório.