Após ac24horas divulgar, vakinha para mãe que vende doces no sinal chega a quase R$ 50 mil

A vakinha online criada por um projeto social para ajudar a mãe de quatro filhos que vende doces nos semáforos do Centro de Rio Branco, para manter o sustento da família, ultrapassou a meta de R$ 40 mil nesta quarta-feira (12). Antes mesmo do encerramento da vakinha, a campanha já conseguiu arrecadar R$ 46.477,00.

O intuito é doar esse dinheiro para Jessica, de 29 anos, mãe das crianças Jhonatan, Jessé, Jamily e de uma bebê de 2 meses de vida. Tudo começou quando o policial militar Derineudo de Souza, articulador e fundador do projeto Amigos Solidários do Acre, fotografou a mulher vendendo doces com a filha mais nova dormindo dentro de uma caixa de papelão.

Até agora, a vakinha conta com 890 pessoas que doaram, com 18 dias restantes para arrecadação. “Para ajudar o marido que ganha menos de um salário mínimo como açougueiro, a dona de casa Jéssica sai todas as manhãs com os filhos pequenos de 13, 7 e 2 anos, inclusive sua bebezinha, para vender balas no sinal. Quando a bebê dorme, ela ajeita a pequena numa caixa de papelão, já que não possui um carrinho próprio, e segue trabalhando”, explica a campanha.

Antes da pandemia, Jéssica trabalhava com artesanato, vendendo laços de cabelo e conseguia se manter. Mas, com a crise, não conseguiu mais comprar os materiais e tem vendido então as balas. A vakinha afirma que busca ajudá-los emergencialmente nos sustento. Outra parte do valor será para ela montar um espaço de artesanato para vender sem sair de casa.

Para contribuir, o policial deixa disponível o link no perfil @voaa_vaquinhadorazoes ou basta digitar no celular: voaa.me/mae-filhos-semaforo. A mãe e os quatro filhos já vêm recebendo doações de roupas, fraldas, alimentos e produtos de higiene. “Muito obrigada a todos e que deus abençoe. Quero que outras mães sintam a alegria que senti hoje [ao receber as doações]”, disse Jesse em vídeo publicado no perfil de Derineudo de Souza.