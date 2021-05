Para sustentar família, mãe vende doces no sinal com bebê de 2 meses em caixa de papelão

Jessica é mãe de quatro filhos e encontrou nos semáforos de Rio Branco a solução para ajudar no sustento da família. Apesar de trabalhar com artesanato, teve de procurar outro meio de sustento em meio à crise financeira. Nesta semana, imagens da mulher carregando a filha mais nova, uma bebê de 2 meses, em uma caixa de papelão enquanto vendia doces na região do Parque da Maternidade, Centro da capital acreana, chamou atenção de internautas e viralizou na internet.

O bebê de 2 meses dormia numa caixa de papelão quando foi fotografada pelo policial militar Derineudo de Souza, articulador e fundador do projeto Amigos Solidários do Acre. Ele contou que Jessica decidiu vender balas no sinal com os filhos pequenos para ajudar o marido, que é açougueiro, a manter o sustento da casa.

Além da bebê, ela trabalha acompanhada de outros três filhos, Jhonatan, Jessé e Jamily. Quando a mais nova dorme, ela a deixa numa caixinha de papelão ao seu lado. ”A vaquinha é para ajudá-los emergencialmente no sustento e para que ela consiga montar seu espaço de artesanato para vender sem sair de casa”, explicou o PM por meio das redes sociais ao lançar uma campanha para ajudar a família.⠀

Para contribuir, o policial deixa disponível o link no perfil @voaa_vaquinhadorazoes ou basta digitar no celular: voaa.me/mae-filhos-semaforo. A mãe e os quatro filhos já vêm recebendo doações de roupas, fraldas, alimentos e produtos de higiene. “Muito obrigada a todos e que deus abençoe. Quero que outras mães sintam a alegria que senti hoje [ao receber as doações]”, disse Jesse em vídeo publicado no perfil de Derineudo de Souza.