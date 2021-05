Acre tem três programas para estudantes agro residentes da Ufac e Ifac

Com o objetivo de capacitar jovens estudantes e graduados para atuarem no campo, o Programa de Residência Profissional Agrícola (AgroResidência), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), já está com diversos projetos em andamento pelo país.

No total, 76 projetos de instituições de ensino foram selecionados no primeiro edital para desenvolverem atividades de qualificação técnica com 943 estudantes e recém-egressos dos cursos de ciências agrárias e afins.

A proposta é aproximar o universo acadêmico com a realidade do campo, contribuindo para a formação de profissionais capazes de dar respostas às demandas dos diferentes segmentos da agropecuária, e, ao mesmo tempo, promover o senso de responsabilidade ética.

Segundo o Ministério da Agricultura são três projetos em andamento no Acre: Programa de Residência Profissional Agrícola no Sudoeste Amazônico, Formação Profissional em Agropecuária dos Trópicos Úmidos e Amazônia Brasileira, e Acelera Acre: Residência Profissional nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Acreano.

Os dois primeiros são geridos pela Ufac e o Acelera Acre pelo Ifac: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/agroresidencia-leva-capacitacao-para-jovens-estudantes-em-diversos-estados-do-pais/ProjetosAgroResidnciaPrimeiraChamadaPblica0.pdf