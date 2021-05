Carta branca para Socorro Neri!

A nomeação da ex-prefeita Socorro Neri para a Secretaria de Educação foi muito bem recebida pela comunidade. O que mais se comentava era de que, “se ela fizer na Educação o que fez na prefeitura, o governador Gladson Cameli terá ganho político”.

Ela ficará no cargo até o final do mandato de Gladson ou pretende se afastar para concorrer a algum cargo eletivo no ano que vem? A COLUNA apurou que Socorro deverá permanecer, sim. Terá carta branca? Sim, com cautela.

Isto porque o governador pediu que ela procurasse aproveitar bem a equipe já existente, mas que poderá fazer remanejamentos se for de interesse superior.

Socorro Neri terá a árdua missão de recuperar a imagem da Secretaria de Educação bastante desgastada com os últimos acontecimentos que culminou com operações policiais e a criação de uma CPI no setor.

“Ainda que entregasse meu corpo para ser queimado vivo, se não tivesse amor nada disso me aproveitaria”. (Paulo de Tarso)

. A mobilização para a inauguração da ponte sobre o rio Madeira é muito grande; todo cuidado é pouco para se evitar acidentes na BR-364;

. Alguns trechos têm buracos!

. A pergunta inútil que se faz é:

. Por que não existe exame de ordem no Brasil para o curso de medicina como no direito?

. Muitas faculdades de medicina no Brasil não são de boa qualidade!

. Mas, no Brasil, vai sempre tudo por cima do balseiro!

. Sabem o que quer dizer a expressão, “por cima do balseiro”?

. Coisa de quem vive na beira de um rio como eu!

. Por isso mesmo, inútil!

. Disciplina é a palavra de ordem na gestão do prefeito Tião Bocalom na prefeitura.

. Poderia fazer também uma lista de chamada no meio do expediente para ver se alguém foi ao banheiro e não voltou.

. Era só o que faltava!

. Se o mundo emburrecer/ eu vou orar pra chover/ palavra, sabedoria…

. Se o mundo ficar pra traz/ vou escrever num cartaz/ a palavra, rebeldia…

. O Brasil está emburrecendo!

. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, criou uma comissão para analisar a volta do voto de papel, daquele vagabundo, acabando com o voto eletrônico.

. É inacreditável!!!

. Alysson Bestene continua querendo deixar a Secretaria de Saúde, mas o governador pediu mais um tempinho.

. Muita confusão política no Vale do Acre!

. Hora, quem fez seus angus que coma com caroço e tudo!

. Bom dia!