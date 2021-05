Bocalom exonera Artur Liborino da Casa Civil de Rio Branco

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) publicou nesta quinta-feira, 06, a exoneração do secretário da Casa Civil de Rio Branco, Arthur Liborino. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). O gestor ainda não escolheu um substituto para o cargo.

Na quarta-feira, 05, Liborino informou que já havia pedido a demissão há duas semanas, contudo, o prefeito Tião Bocalom ainda tentava demovê-lo da saída da Casa Civil. No decorrer de quarta-feira, 06, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) afirmou que “com muita dor na alma” aceitaria o pedido de exoneração do seu secretário da Casa Civil de Rio Branco, Arthur Liborino.

Bocalom afirmou que desde 2010, Artur foi importante no projeto por sua capacidade de organização, de dedicação e de amor. “Enfim, você foi sempre um grande guerreiro que nunca abandonou o front. Nesta eleição, você foi fundamental como coordenador! Na gestão, você foi meu braço direito na composição e organização da equipe. Na Casa Civil e no Planejamento quando acumulou, logo no início, se desdobrou para dar conta de tantas demandas, e o fez com maestria, não dormindo direito pela preocupação em fazer o melhor. Com você na Casa Civil, eu estava tranquilo na organização do governo. Sei que devido a tanta dedicação, acabou desgastando tua saúde”, afirmou.