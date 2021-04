Enfermeira agiu corretamente em aplicação de vacina, diz URAP

A coordenadora da Unidade de Saúde Roney Meireles, Débora Fogassa, declarou ao ac24horas na manhã desta quinta-feira (29) que a profissional de saúde, que não teve a identidade revelada, agiu corretamente ao reaplicar a 2° dose da vacina da Covid-19 em uma idosa na manhã de quarta-feira (28).

Fogassa ressaltou que os familiares não registraram o segundo vídeo que mostra a aplicação do imunizante. “A profissional está correta, no momento em que ela foi administrar a vacina, geralmente, todo mundo aspira para ver se vem sangue ou não e quando vem sangue na seringa não é administrado (vacina). Por que? Entende-se que atingiu um vaso sanguíneo”, explicou.

A coordenadora frisou que a administração da vacina é intramuscular, com isso, na ocasião da aplicação, veio sangue na seringa, pois, ao invés de atingir o músculo, foi atingido um vaso sanguíneo. “Então não foi feita, no áudio (vídeo) dá para escutar perfeitamente a profissional dizendo que teria que fazer de novo. Ela está correta, tem que aspirar mesmo, todos nós profissionais de saúde fazemos isso”. Ela finalizou fazendo críticas à divulgação do vídeo por familiares nas redes sociais.

O chefe de enfermagem do posto, Sebastião Walber Gonçalves, defendeu a funcionária e disse que o contexto do vídeo foi mal interpretado. “O Ministério da Saúde preconiza que os profissionais de saúde não façam mais isso, porém, alguns ainda fazem, que é aspirar o local da vacina intramuscular. Quando ela aspirou veio o sangue na seringa, se quiser te mando um print do sangue, então a funcionária realiza a segunda dose”, contou.

Walber elogiou a profissional de saúde que realizou a vacinação, segundo ele, ela é extremamente competente. O chefe de enfermagem, inclusive, já enviou o vídeo aos órgãos competentes. “Ela não agiu errado, agiu de maneira correta, apenas como a MS preconiza. Se ela tivesse injetado a vacina atingindo o vaso, o estrago poderia ser maior. Ela tem autonomia para fazer o que ela fez”, encerrou.

A situação envolvendo erro na aplicação da vacina da Covid-19 em uma idosa, moradora da Zona Rural, gerou revolta por parte dos familiares. O caso ocorreu na quarta-feira (28), às 9h30 da manhã, na Unidade de Saúde Roney Meireles, em Rio Branco .

A assessoria de saúde destacou ao ac24horas que a orientação repassada pelo órgão às pessoas é para denunciar os casos que houver irregularidades. “A orientação é essa: constatando a situação (crime) pelo servidor, a medida é identificá-lo e chamar de imediato a polícia. A partir da geração da ocorrência, a Semsa abrirá processo administrativo disciplinar e, se for o caso, demitir sumariamente o servidor. Não compactuamos com esse tipo de procedimento em hipótese alguma, até porque estamos lidando com vidas”, declarou a assessoria de saúde da capital.