No Acre, vídeo mostra servidora supostamente simulando aplicação de dose da vacina contra Covid-19

Na manhã da última terça-feira (27) uma situação envolvendo um erro na aplicação da vacina da Covid-19 em uma idosa, moradora da Zona Rural de Rio Branco, gerou revolta por parte dos familiares. O caso ocorreu na Unidade de Saúde Roney Meireles, localizada no Conjunto Adalberto Sena.

Segundo informações repassadas ao ac24horas pela filha da idosa, que se identificou por Raimunda Cruz da Silva, sua mãe procurou a unidade de saúde para completar a imunização com a 2° dose. A filha relatou à reportagem que a mãe por pouco não foi ‘enganada’.

Raimunda disse que por sorte acabou filmando o momento e registrando o episódio. Em um vídeo enviado à reportagem é possível verificar quando a enfermeira supostamente simula a aplicação, enfiando a agulha no braço de sua mãe e, em seguida, retirando a seringa sem injetar o imunizante.

No entanto, após argumentar o incidente à servidora de saúde, a idosa recebeu uma outra dose imediatamente. “Eu estranhei a situação, nunca vi isso. A moça inseriu a injeção, mas veio sangue. Em seguida ela tirou e jogou fora e aplicou uma outra. A alegação dela era que tinha atingido um vaso sanguíneo. Mas o líquido estava dentro e não tinha sangue”, ressaltou.

A denunciante revoltada com o caso, reclamou; “Ela causou desperdício de vacina, sendo que tem tanta gente querendo ser imunizado”, explicou.

Resposta da Saúde

A reportagem ouviu a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde que destacou que a orientação repassada pelo órgão às pessoas é para denunciar os casos que houver irregularidades. “A orientação é essa. A pessoa constatando a situação (crime) pelo servidor, a medida é identificá-lo e chamar, de imediato, a polícia. A partir da geração da ocorrência a Semsa abrirá processo administrativo disciplinar e, se for o caso, demitir sumariamente o servidor. Não compactuamos com esse tipo de procedimento em hipótese alguma, até porque estamos lidando com vidas”, declarou a assessoria de saúde da capital.

VEJA O VÍDEO EXCLUSIVO: