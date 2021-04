Indicado de Petecão e Marfisa vai ser nomeado para a FGB

Como o ac24horas mostrou alguns dias atrás, a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, tem dificuldades para conseguir gerir as pastas da ação social e a Fundação Garibaldi Brasil. Sem conseguir resolver as demandas da FGB, havia uma reclamação dos próprios servidores e da classe artística que não conseguem discutir com Marfisa assuntos ligados à Cultura de Rio Branco.

O problema deve ser resolvido nos próximos dias com a nomeação de um novo presidente da Fundação Garibaldi Brasil. Pedro Henrique Aragão, que é militante do PSD, partido de Petecão e Marfisa, é quem vai assumir o cargo. Pedro, inclusive, já esteve na última sexta-feira, 16, visitando alguns espaços culturais, como o Capitão Ciríaco, onde já se apresentou como futuro presidente da entidade.

A nomeação de Pedro deve ser publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 20. Na edição de hoje, quem foi nomeado foi Cristiano Silva do Nascimento, que agora é o novo diretor de gestão da FGB e vem para ser o braço direito de Pedro na Fundação. Cristiano também é ligado ao PSD.