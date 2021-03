Servidores reclamam que Marfisa não pisa na FGB há um mês

Sob o pretexto de economia dos cofres públicos e mais dinamismo na gestão, o prefeito Tião Bocalom decidiu, no início da gestão, que alguns secretários irão acumular pastas. Joabe Lira ficou responsável nos primeiros meses pela Zeladoria da Cidade e pelo Meio Ambiente até a nomeação de Normando Sales para a Semeia no mês passado.

O outro acúmulo de pastas é da vice-prefeita Marfisa Galvão que acumula o cargo de secretária de Assistência Social e Direitos Humanos e a presidência da Fundação Garibaldi Brasil (FGB). Ocorre que, de acordo com alguns artistas e próprios servidores da FGB a esposa do senador Sérgio Petecão não tem dado conta do trabalho nas duas pastas. Servidores que pedem para não serem identificados relataram ao ac24horas preocupação com os caminhos da cultura, já que desde o início da gestão, Marfisa conseguiu se dedicar muito pouco à pasta responsável pelas diretrizes culturais na capital acreana.

“A nossa crítica não é nem sobre a competência da Marfisa para o cargo, até porque a gente nem sabe direito o que ela pensa para a cultura, já que ela não vem aqui. Já tem mais de um mês que não vimos nem a presença da Marfisa na FGB. Quando precisamos da assinatura dela em um documento, é preciso levar até a secretaria de direitos humanos para ela assinar. O que a gente pede é só que se nomeie uma pessoa que possa dirigir a FGB. A ausência é tanta que quando chega um artista aqui querendo resolver uma demanda, a gente não sabe nem para onde encaminhar”, afirma.

O ac24horas procurou o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sobre a reclamação . O prefeito se limitou a responder que Marfisa continua no cargo até que se decida por outra pessoa.

Marfisa também foi procurada pela reportagem, mas não se pronunciou.

Nos corredores da FGB a informação é de que Bocalom pode, inclusive, aproveitar nomes que já compõem a equipe para presidir a fundação. Entre os cotados estão o ex-goleiro, Klosbey Pereira, que fez história no futebol acreano, o professor de educação física, Edson Maria, conhecido como Som, e Katiúscia Melo, jornalista e especialista em arteterapia, além de formada em música.