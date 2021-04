Comando da Polícia Militar condena declarações de secretário de Segurança

O áudio do Secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar dos Santos, com críticas à Polícia Militar e seus oficiais continua repercutindo. Após a Associações de Oficiais, na tarde desta segunda-feira, 12, foi a vez do próprio comando da PM emitir uma nota.

O comando da corporação afirma que sempre incentivou o trabalho em cooperação com as demais instituições de segurança pública e que não aceita qualquer tipo de declaração ofensiva que coloque em dúvida a capacidade intelectual e emocional do efeito e de seus oficiais.

A nota diz ainda que Paulo Cézar, ao assumir a Sejusp, buscou na PM parte de sua equipe e lamentou a linha de pensamento do secretário.