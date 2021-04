2022, o ano das migalhas!

Foto: Divulgação

Pode até faltar dinheiro para uma melhor ajuda substancial aos pobres e desvalidos do país que aumentam a cada dia. Porém, não vai faltar recursos para as campanhas eleitorais de presidente, senadores, deputados federais e estaduais em 2022. Os cofres dos partidos e candidatos estarão abarrotados.

Relacionado

O fim das doações privadas para as campanhas eleitorais com o escândalo do mensalão não alterou em nada os níveis de corrupção.

As emendas parlamentares substituíram a prática promíscua que havia entre partidos, candidatos e empresas. (Sempre haverá exceções).

Os recursos que estão sendo desviados, principalmente os destinados ao combate a Covid-19, vão servir de caixa 2 para as futuras campanhas eleitorais de 2022. É quando o povo come as migalhas dos políticos como ingênuos pombos em uma praça.

“Quem dera/ pudesse o super-homem nos restituir a glória/mudando como um deus o curso da história/ por causa da mulher…” (Caetano Veloso)

. A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PP), herdou um rombo nas contas do município.

. Consta que seria mais de R$ 4,5 milhões!

. É cedo para qualquer cobrança.

. Vai precisar de, no mínimo, um ano para equilibrar a gestão.

. A BR-317 está derretendo e a bancada federal não se manifesta, não diz nada.

. Nos governos do PT a estrada de Rio Branco até Assis Brasil era “um prato”.

. Sabe o que quer dizer na linguagem rodoviária “um prato”?

. Aliás, nas administrações do Angelim, do Marcus Alexandre e da Socorro Neri a cidade era bem mais cuidada.

. Também havia contato com o povo diariamente, o calor humano!

. O Cesário declarou que votou no Bocalom no 2º turno…que vergonha!

. Voto branco e nulo também é posição política.

. Foi para se vingar da prefeita Socorro Neri.

. “A vingança é minha, diz o Senhor”.

. Perguntaram se o PT pode voltar ao poder?

. Tecnicamente é possível!

. Continua sendo o partido da preferência dos brasileiros apesar de ter chafurdado na lama da corrupção;

. Todos os governadores do Nordeste são petistas por dentro ou por fora;

. Tem lideranças fortes em outras regiões do país;

. O Lula está bem posicionado nas pesquisas eleitorais;

. O mesmo fenômeno aconteceu nos EUA, Argentina etc.

. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro passa por uma fase muito difícil com o Congresso, STF e Forças Armadas, PF e PRF.

. Porém, ele está no cargo e pode superar as dificuldades, principalmente se mandar o Paulo Guedes para o mesmo lugar que ele costuma mandar a imprensa.

. JB também precisa diminuir a violência, principal promessa de campanha dele em 2018.

. Boto o fuzil pra fazer “pá pum”!

. Bom dia!