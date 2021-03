Já foi dito e repetido em todo o mundo civilizado que a cloroquina não serve para combater o coronavírus. O uso político dela no Brasil contribuiu para a morte de mais de 300 mil pessoas. Porém, alguns insistem em manter a narrativa fajuta, afinal de contas, ano que vem tem eleição.

A cloroquina é uma velha conhecida. Tomei esse medicamento em 1985, quando trabalhava como técnico agrícola (extensionista rural) da Emater, no PAD Pedro Peixoto, Gleba U, km 14, entre Plácido de Castro e Acrelândia. Contraí o plasmodium falciparum, o pior tipo de malária.

Recebi as doses na SUCAM. Tomar cloroquina foi como levar uma marretada no juízo. É tão forte que eu rastejava do quarto para a cozinha para beber água ou mesmo ir ao banheiro (não é exagero). O zumbido no ouvido lembra a turbina de um Boeing. É como o interferon para hepatite C, ou o mercúrio para sífilis, matava o paciente junto.

O uso da cloroquina me fez passar um ano injetando acrosim com thiaminose nas veias para recuperar o fígado. Mesmo assim, tive que fazer uma cirurgia por problemas hepáticos em 1992, consequência da medicação.

Resumo da ópera: Semana passada três pacientes morreram intoxicados pela cloroquina no Rio Grande do Sul. Uma médica usou o medicamento contra a Covid-19. Ela está sendo investigada pelo MPF e pode, inclusive, perder o registro no Conselho. Doutora, a cloroquina mata!

Muitos pacientes que fizeram tratamento precoce da cloroquina estão intubados e se perguntam o porquê? Porque foram enganados por esse discurso negacionista nefasto.

“Não se aproxime de uma cabra pela frente, de um cavalo por trás ou de um idiota por qualquer dos lados”. (Provérbio judeu)

. A pessoas que usa ivermectina contra covid-19 devem saber de algumas coisas:

. Não protege contra o coronavírus, mas também não terão piolhos, parasitas, vermes; também ficarão com o pelo bonito, sedoso, brilhoso como os equinos quando aplicamos o medicamento em cavalos, éguas, jumentos e burros.

. É só perguntar para um criador de cavalos na estrada do Quinari.

. O lockdown começa a dar resultado, não pode afrouxar a corda agora!

. O secretário Frank Lima começou meio desajeitado (é natural), mas se ajeitou e faz um bom trabalho.

. Todos os aportes financeiros, despesas e ações dos governos estaduais e das prefeituras serão julgados no futuro.

. O que foi feito de errado virá à tona!

. Toda corrupção será lavada!

. Processos licitatórios fraudados, dispensas de licitações terão consequências, porém, como o Brasil é o país da impunidade dos crimes do colarinho branco terá muito barulho para pouco resultado.

. Como diz o povo:

. O julgamento justo é Deus mesmo.

. Se a Lava Jato tivesse focado no combate a corrupção e não em destruir o PT o resultado seria outro;

. Teria combatido a corrupção, punido os corruptos e o PT estaria na lona, mas as bolas foram invertidas.

. “Se destruirmos o PT e o Lula acabaremos com corruptos e corruptores.

. Balela!

. Todos os envolvidos em corrupção na Petrobrás estão vivendo em mansões e nadando em dólares.

. …e o Lula ainda poderá ser o presidente do Brasil novamente em cima dos desatinos do presidente JB.

. O Moro é candidato a presidente também!

. Bom dia!