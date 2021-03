No 3º lockdown, número de doentes internados volta a crescer após período de queda no Acre

No 3º fim de semana com lockdown e com 1º toque de restrição, o número de pessoas internadas com Covid-19 no Acre, seja nas enfermarias ou UTIs, vinha caindo desde quinta-feira (25) mas voltou a subir neste domingo (28).

Na sexta-feira, 26 de março, eram 352 que faziam tratamento diretamente em algum hospital especializado. No sábado (27), eram 346 e neste domingo foram 350.

Na terceira semana de março, a média de doentes internados foi de 355 pessoas ao dia.

Em Rio Branco, o Into e o Pronto-Socorro estão com suas UTIs 100% ocupadas desde a sexta-feira. Em UTIs, apesar de apresentar crescimento, a melhor situação é a do Hospital Regional do Juruá, que chegou neste domingo com 84,6% de ocupação. Na quinta-feira essa taxa era de 73,1%, depois foi para 76,9% e no sábado alcançou 80,8%.

O levantamento é do ac24horas com base nos boletins da Secretaria de Estado da Saúde.