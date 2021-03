Internautas fazem campanha para ajudar motoboy que teve veículo apreendido no Acre

Desde que o motoboy Wellington Ribeiro teve sua motocicleta apreendida na noite desse sábado, 27, uma rede de solidariedade foi formada na internet. Por meio das redes sociais, amigos e até desconhecidos do entregador começaram a realizar uma campanha para ajudar o trabalhador com o sustento da família.

A ajuda com alimentação, doação e até dinheiro tem sido feita ao próprio Wellington através de ligações. Os colegas motoboys estão na frente da campanha.

Na web, muitas pessoas se comoveram com a história do entregador que teve a motocicleta apreensão pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar enquanto o mesmo estava em serviço. O veículo foi apreendido por conta do atraso de suas multas, que somam o valor de R$ 307.

A campanha deixa o número de contato de Wellington para quem desejar ajudá-lo: (68) 99210-1101 / (68) 99218-6980.