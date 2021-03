Trabalhador chora ao ter motocicleta guinchada no meio do serviço por multa de R$ 300

O entregador Welinton Ribeiro gravou um vídeo aos prantos na noite desse sábado, 27, após ter sua motocicleta guinchada e levada por funcionários do Departamento Estadual de Trânsito no Acre (Detran-AC). Ele estava no meio do serviço, por volta das 23 horas, nas proximidades do Novo Mercado Velho, região central de Rio Branco, quando foi parado pelo órgão.

No vídeo, o homem chora e reclama que não conseguiu pagar duas multas no valor de R$ 300 por falta de dinheiro, mas que estava na rua desde às 11 horas da manhã tentando levar o sustento para a família. “Sou um trabalhador. Não sou bandido. Minha moto está com os dois documentos pagos, mas não aparece no sistema. Não paguei porque não tem mais auxílio emergencial e tamo aqui na luta pra levar o sustento ora dentro de casa”, disse.

Ele seguiu o relato dizendo ser revoltante a situação. “Eu tenho uma criança de um ano em casa, tenho energia pra pagar, moro de aluguel. Eu tenho que andar em dia com o Estado, mas o Estado tá me oferecendo o que em troca?”, lamentou.

O encerra com o entregador mostrando a motocicleta sendo levada no guincho. Morador de cerca de 15 quilômetros de distância, Welinton não tinha como se dirigir para casa após ter a moto apreendida. “Moro longe na BR. Como vou pra casa agora? Nem apoio pra me levar em casa eu não tenho. E agora, eu vou dormir na rua”, lamentou.

Veja o vídeo: