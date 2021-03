Tião Bocalom alfineta vereador alvo da Polícia Federal: “onde tem fumaça, pode ter fogo”

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas), em entrevista na sede da prefeitura nesta quinta-feira, 25, deu uma cutucada no vereador Fábio Araújo (PDT), um dos seus opositores na Câmara de Rio Branco, que foi alvo da Operação Contágio da Polícia Federal do Acre, ocorrida no início da manhã desta quinta (25).

Agentes da PF apreenderam diversos malotes de documentos da casa do parlamentar, onde também funciona o escritório do investigado.

“Minha tia sempre dizia: onde tem fumaça, pode ter fogo. Então, a justiça está fazendo o trabalho dela e eu espero que seja feito o mais rápido possível. Infelizmente, o vereador que está sendo alvo desta operação estava com bastante críticas em cima da nossa gestão. Eu acredito que se alguém tem rabo preso, não somos nós. Deixe que a justiça tome conta”, afirmou Tião Bocalom

A Polícia Federal investiga supostas irregularidades em licitações ocorridas no primeiro semestre do ano de 2020, em Plácido de Castro (AC), que trata da compra de equipamento de proteção individual (EPI’s) para profissionais de saúde, que atuam no combate ao covid-19. As investigações se deram de forma conjunta com o Tribunal de Contas da União (TCU). À época, Fábio ainda não era vereador.

O nome da operação Contágio faz referência ao objeto de contrato investigado: compra de materiais EPI’s para proteção dos profissionais de saúde do contágio pelo vírus da Covid-19.

Atualmente, Fábio Araújo se encontra fora da capital e deverá retornar nesta sexta-feira, 26, segundo a assessoria. “O vereador Fábio Araújo não está em Rio Branco, mas para ele a investigação segue um procedimento padrão. Fábio Araújo realiza um trabalho técnico com licitações antes mesmo de ser vereador e está à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários”, afirmou por meio de nota.