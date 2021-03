Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Já são quase mil mortes por coronavírus no Acre. No Brasil, mais de 255 mil. O governador Gladson Cameli fez uma homenagem aos que perderam a vida para a pandemia Covid-19. Belo e justo tributo. Melhor, ainda, não esqueceu a vacina.

O gesto do governador é nobre, respeitoso. Não consola os que partiram, mas a nós, os que ficamos neste vale de lágrimas sem saber até quando.

Disse Salomão: “Uma geração vai e outra vem, mas a terra permanece para sempre, fazendo seu giro em volta do Sol”. Quem se lembrará dos mortos? Salomão também responde:

“Porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada; não haverá recompensa para eles nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas”. Morrer é cair no esquecimento. (Eclesiastes).

Ao homenagear os mortos e não negligenciar a vacina, Gladson Cameli entrega flores aos vivos e pesar aos familiares, aos amigos que estão de luto. Ele faz o que diz a velha canção: Me dê as flores em vida/o carinho e a mão amiga/ pois quando o tempo passar/ eu me chamar saudade/ não preciso de vaidade/quero preces e nada mais…que venha mais vacina.

Quanto ao luto, Salomão também lembrou de dizer: “Mais vale ao homem estar na casa onde há luto do que onde banquete”. É para isso que serve lembrar os mortos: É refletindo sobre a morte que damos sentido e valor à vida.

“Quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte”. (Confúcio)

Até que enfim

Leio que a prefeitura de Senador Guiomard começa a vacinar os idosos hoje, segunda-feira. Até que enfim. Não se pode negligenciar a vacinação. Também não há justificativa para falta tão grave.

Socorro, a técnica

Cidadão aparentando mais de 60 anos, de máscara, me aborda na entrada do Araújo do Tangará e indaga: “O que o senhor está achando da gestão da prefeitura”? Devolvi a pergunta. Ele: “Votei nele (Bocalom), mas estou decepcionado; a mulher (Socorro Neri) subiu com a força da esquerda, é verdade, mas o time dela era muito bom, organizado e ela sabia comandar os jogadores, era uma boa técnica”.

Dinheiro na conta

Euforia em algumas prefeituras com o depósito de recursos extras para socorrer populações que sofrem com alagações obtidos com empenho do senador Márcio Bittar (MDB). A aplicação deve ser bem fiscalizada. O que chega de informação de pagamento de propinas em prefeituras é escandaloso.

Não é momento

Não é um bom momento para alguns políticos se lançarem candidatos às eleições de 2022. Parece descaso com doentes e mortos pela Covid-19. Uma tragédia sem dúvida alguma. Muitos estão de luto e a população sofre com o desemprego e a fome.

Alô, alô Marciano!

A NASA acaba de mandar mais um robô para o planeta Marte. Imagino a cara dos gregos e romanos que acreditavam ser o planeta vermelho um deus. Quantas oferendas, quantos sacrifícios inúteis, quantas guerras e mortes em nome de Marte, o deus da guerra. A mais pura ilusão forjou um império.

Tocando o terror

A quem interessa “tocar o terror” divulgando a falta de oxigênio em Tarauacá. A Sesacre nega com veemência e imagens uma boa quantidade do produto no hospital da cidade. É preciso cautela, estamos sendo bombardeados pro fake news o tempo todo.

. O prefeito Bocalom acusa os invejosos de tentar desgastar sua imagem junto à população;

. Difícil alguém invejar a vida de um prefeito, mas tem quem goste de rolo.

. Apesar de tudo, segundo ele, está se sentindo muito feliz.

. A bem da verdade, as críticas e os louvores são necessários ao melhoramento de uma administração.

. As críticas, inclusive, são as mais importantes.

. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o estrangulamento do sistema de saúde em vários estados não é exatamente por conta da Covid-19.

. “A saúde no Brasil sempre teve problemas”, diz.

. O homem tem a sensibilidade de uma barra de aço.

. Deu na UOL:

. “Centrão” cria grupo para tentar mudar as regras eleitorais, inclusive, limitar os poderes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

. O grupo foi criado na quarta-feira passada.

. Uma das ideias é evitar o fim dos partidos nanicos, responsáveis pelo balcão de negócios em que se transformou o Congresso Nacional.

. Me fez recordar a música cantada pela Elis Regina:

. Alô, alô Marciano/ A crise tá virando zona/ Cada um por si/ Todo mundo na lona…

. Bom dia!