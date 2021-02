Ensaio sobre a cegueira; a Policlínica não é o manicômio!

O dia de ontem me fez lembrar o escritor José Saramago, Prêmio Nobel de literatura de 1996. Um profeta ateu que escreveu “Ensaio Sobre a Cegueira”; tem o filme (recomendo).

A falsa notícia de que a mulher do coronel Ulysses tinha furado a fila da vacina da Covid-19 na Policlínica da Polícia Militar levou a uma histeria coletiva muito parecida com a que vemos no romance. As pessoas vão ficando cegas sem nenhuma razão aparente. Acabam em um manicômio onde instintos sub-humanos se manifestam. Apenas um personagem enxerga.

_ Você sabe o que aconteceu, sabe? Diga, você sabe? Diga”?

Veio à mente um atentado terrorista nos Estados Unidos, em Wall Street, como o 11 de setembro. Quem sabe na Europa; talvez a China estivesse bombardeando Taiwan; Israel atacou o Irã, mas não era nada disso.

_ A mulher, a mulher…a mu, mu, mu…lher..

_ Fala logo rapaz, que mulher?

_ A mulher do coronel Ulysses furou a fila da vacina na Policlínica da PM, está em todos os sites, as redes sociais estão uma loucura. Pronto, foi isso!

Até de Brasília recebi mensagens de políticos ameaçando processar “a mãe do cão” pelo furo na fila da vacina. Se tivessem entrado em contato com a Policlínica da PM, como fez o ac24horas, a cegueira teria sido contida a tempo, bem diferente do romance de Saramago, onde os instintos mais baixos dos seres humanos se cristalizaram. A nota bem escrita e sóbria da Policlínica esclareceu tudo: Ninguém furou a fila.

A propósito, ao final do romance de José Saramago, assim como a cegueira chegou foi-se embora lentamente. Ele associa essa obra ao Mito da Caverna de Platão.

“O difícil não é viver com as pessoas, é compreendê-las”. (José Saramago)

. Para evitar confusão a prefeitura precisa dar transparência a vacinação, é o mínimo!

. A prefeitura de Rio Branco é responsável pela aplicação da vacina em Rio Branco como as demais prefeituras no interior.

. O governo do Estado articula politicamente a vinda da vacina para o Estado; a bancada federal pressiona o governo federal para que atenda o pedido do governador Gladson Cameli.

. Temos três senadores (Sérgio Petecão, Mailsa Gomes e Márcio Bittar) e seis dos oito deputados federais que apoiam o governo do presidente Bolsonaro:

. Alan Rick, Vanda Milani, Mara Rocha, Jesus Sérgio, Flaviano Melo e Jéssica Sales.

. Jair Bolsonaro obteve uma votação histórica no Acre na sua eleição.

. Mesmo assim, o nosso prestígio é muito aquém do que o Acre tinha nos governos petistas; sim ou não, irmão?! É ou não é, irmão?!

. Não tenho a menor dúvida de que as estagiárias do 5º ano de psicologia que atendem policiais militares e seus familiares com tratamento especializado precisaram ser vacinadas contra a Covid-19.

. Poderia ser a Michele, esposa do presidente Jair Bolsonaro, se estivesse atuando na linha de frente deveria sim ser vacinada.

. As estagiárias estão expostas ao contágio, a direção da Policlínica agiu corretamente!

. A COLUNA lamenta o falecimento da Dona Silvia, mãe dos irmãos Jorge Viana, Tião e Silvinha; que Deus a receba em seus braços.

. Bom dia!