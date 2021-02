TJAC faz nova convocação de acadêmicos aprovados no processo seletivo simplificado

O Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira, 1, trouxe nova lista de acadêmicos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação de estagiários estudantes de nível superior. O edital observa a ordem classificatória dos aprovados e a formação de cadastro de reservas no âmbito da Comarca de Rio Branco.

Foram convocados três estudantes do curso de Ciências Contábeis, para estagiarem no período matutino. São eles: Brenda Ariadne Ramos, Stefanny Monteiro Mugraby e Luiz Gustavo Wundervald Júnior. Dois estudantes para a área de Sistema de Informação, Victor Augusto Brito Rosas, para parte da manhã, e Marcius Agnaldo de Souza Braga, para o período vespertino.

O edital, assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Francisco Djalma, leva em consideração a necessidade de dotação de estagiários para auxiliar nos serviços essenciais, garantir o funcionamento e o perfeito andamento das demandas nas unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário Acreano.

Os estudantes convocados deverão enviar para o e-mail gedep@tjac.jus.br, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a documentação original exigida no edital sob pena de perda da vaga da função a ser exercida no processo seletivo.

Documentação exigida:

– CPF e RG;

– Declaração ou Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior

(atualizada);

– Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, disponibilizada no site www.tjac.jus.br;

– Comprovante de residência contendo o CEP da rua (original);

– 2 (duas) fotos 3X4;

– Aos portadores de necessidades especiais será necessária a apresentação do atestado médico;

– Declaração Pessoal de que não possui outro vínculo de estágio e que dispõe de horário compatível com o expediente forense;

– Conta Salário na Caixa Econômica Federal (Ofício expedido pela GECAD).