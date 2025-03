Vereadora assume Núcleo de Educação, mas documentos são assinados por outra pessoa

A vereadora do município de Porto Acre, agora afastada do cargo por motivos pessoais, Eliene Almeida de Amorim (PP), é apresentada, desde do início de janeiro deste ano, como coordenadora-geral do Núcleo de Educação no município, mesmo sem a portaria oficial de nomeação para o cargo.

Apesar de participar de reuniões e ter o nome vinculado ao setor em publicações oficiais, inclusive, com a presença do secretário de Estado de Educação e Cultura (SEE), Aberson Carvalho, os documentos emitidos pelo Núcleo são assinados por outra pessoa.

No perfil da representação da SEE em Porto Acre, no Instagram, o nome da vereadora é apontado como coordenadora-geral do Núcleo de Educação. Ela aparece em fotos de reuniões, visitando escolas e cumprindo agendas inerentes ao cargo.

Os documentos oficiais, no entanto, são assinados por André Decesaris Dias de Oliveira, cuja portaria de nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 3 de janeiro de 2025. Em um ofício com data de 21 de fevereiro, é a assinatura de André Decesaris que valida o documento.

No dia 16 de janeiro, o perfil oficial do Núcleo no Instagram publicou fotos de um jantar em que vereadora é citada como coordenadora-geral. Nas fotos ela aparece ao lado do secretário de Educação, da vice-governadora Mailza Assis e da deputada federal Socorro Neri, e outros integrantes da equipe, incluindo Decesaris.

Licença parlamentar

A vereadora pediu afastamento do mandato por meio do requerimento nº 001, protocolado no dia 19 de fevereiro na Câmara Municipal. A licença parlamentar foi concedida com base no artigo 83, inciso II, do Regimento Interno da Casa Legislativa, que prevê afastamento por motivos pessoais por até 120 dias.

Com a licença, que começou a valer a partir de 28 de fevereiro, a primeira suplente, Évila Coutinho (PP), herdou a vaga deixada por Eliene e assumiu o mandato durante sessão ordinária realizada nesta quinta-feira, 6 de março.

Na publicação da Câmara Municipal sobre a posse da nova vereadora, a Casa Legislativa não revelou o nome da parlamentar afastada, informando apenas que “Évila Coutinho assumiu oficialmente o cargo de vereadora, ocupando a vaga deixada por um dos parlamentares”.

O ac24horas tentou contato com a vereadora, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto caso ela queira se manifestar.