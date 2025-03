Segunda-feira começa com tempo instável e chuvas em todo o Acre

A semana inicia com tempo instável em todo o Acre nesta segunda-feira (10). De acordo com informações do portal O Tempo Aqui, o dia será marcado por sol entre nuvens e chuvas a qualquer momento, que podem ser intensas em algumas áreas.

No leste e sul do estado, incluindo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a previsão aponta tempo extremamente instável, com temperaturas amenas e alta probabilidade de chuvas fortes ao longo do dia. A umidade relativa do ar pode chegar a 100% ao amanhecer, com ventos fracos a moderados, soprando do sudeste, sul e sudoeste.

Já no centro e oeste do Acre, em cidades como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será instável, com chuvas pontuais que podem ser intensas em algumas localidades. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 70% à tarde e atinge 100% no início da manhã. Os ventos sopram fracos, predominando do sudeste, com variações do sul e de leste.

Temperaturas para esta segunda-feira:

• Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre – mínimas entre 20 e 22°C, máximas de 24 a 26°C.

• Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus – mínimas entre 20 e 22°C, máximas de 24 a 26°C.

• Plácido de Castro e Acrelândia – mínimas entre 20 e 22°C, máximas de 24 a 26°C.

• Sena Madureira e Manuel Urbano – mínimas entre 21 e 23°C, máximas de 25 a 27°C.

• Tarauacá e Feijó – mínimas entre 22 e 24°C, máximas de 27 a 29°C.

• Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves – mínimas entre 22 e 24°C, máximas de 27 a 29°C.

• Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão – mínimas entre 22 e 24°C, máximas de 27 a 29°C.