Galvez joga pro gasto, supera o São Francisco e fica perto das semifinais

Numa partida de placar apertada e com direito a uma “pipocada” do árbitro José Lima, o Imperador Galvez superou na tarde e noite deste domingo (9), no estádio Arena da Floresta, o São Francisco por 1 a 0, resultado que encaminhou a classificação do time imperialista às semifinais do Campeonato Acreano 2025.

O gol solitário da partida foi assinalado pelo atacante Daniego, em duelo que fechou a sexta e penúltima rodada da fase classificatória do estadual.

Com o trinfo sobre o time católico do São Francisco, o Galvez chega aos 11 pontos ganhos e encaminha classificação às semifinais do Campeonato Acreano 2025. O time imperialista toma ainda a vice-liderança da Adesg no critério de saldo de gols. Por outro lado, o São Chico segue na zona da degola (sétima e penúltima posição na tabela de classificação) com apenas três pontos ganhos.

O Imperador Galvez retorna a campo no próximo domingo (16), às 15h, no estádio Arena da Floresta, para encarar a Adesg. No jogo de fundo, às 17h, o São Francisco entra em campo para fechar sua participação no estadual diante do Humaitá.

O primeiro tempo de bola rolando foi muito morno e de pouquíssima criatividade de ambos os lados, além dos dois goleiros praticamente assistirem a partida como expectador.

Na etapa complementar de jogo, mesmo com um chuva fina caindo no gramado do estádio Arena da Floresta, a partida melhorou e algumas poucas situações de gols foram criadas, sendo que numa delas, o atacante Daniego mandou a bola para a rede. No entanto, antes do gol solitário do confronto, o volante imperialista Cleiton, já amarelado no jogo, parou o ataque promissor do time católico com um carrinho faltoso por trás do adversário. O árbitro José Lima anotou a infração, mas não aplicou o cartão e revoltou o banco católico. Na sequência, o técnico imperialista Maurício Carneiro substituiu o volante.

