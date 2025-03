Adolescente é apreendido com arma de fogo no bairro Taquari

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na noite deste domingo, 9, por uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco. O jovem, já conhecido no meio policial, portava uma espingarda calibre .22 municiada, com uma munição batida e a inscrição “C.V.” gravada na coronha.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento na Rua Baguari. Ao avistar a viatura, o adolescente tentou fugir para uma residência, mas foi alcançado pelos Policiais. Durante a revista, foi encontrada no bolso traseiro de seu short uma munição calibre .22 intacta.

Questionado sobre a procedência da arma, ele afirmou que a utilizava para se proteger de ameaças de membros da facção criminosa rival Bonde dos 13.

Diante da situação, os Policiais deram voz de apreensão ao adolescente, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), junto com o armamento apreendido. Ele responderá por porte ilegal de arma de fogo.