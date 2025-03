Primeira-dama de Manaus é flagrada em festa luxuosa no Caribe e web reage: “não era crente?”

A primeira-dama de Manaus, Izabelle Fontenelle, foi gravada dançando em uma festa regada a bebidas no Nikki Beach Saint Barth, um famoso clube de luxo no Caribe. As imagens foram publicadas no dia 1º de março e mostram Izabelle aproveitando o local, conhecido por seu ambiente sofisticado e preços elevados – com refeições que podem custar cerca de R$ 376 por pessoa e aluguel de espreguiçadeiras chegando a R$ 6.280 nos fins de semana.

A polêmica ganhou força porque o prefeito de Manaus, David Almeida, havia anunciado que faria um retiro espiritual, mas, na verdade, estava curtindo a viagem ao Caribe. Após a circulação das imagens, internautas começaram a questionar a religiosidade de Izabelle, com comentários como “Irmã Zuleide de Manaus”, “Aqui em Manaus anda toda coberta”, “Não era crente?” e “Calma gente, isso é uma rave cristã”.

Diante da repercussão, a Prefeitura de Manaus divulgou uma nota de esclarecimento, afirmando que nunca declarou oficialmente que o prefeito estaria em um retiro espiritual. Segundo o comunicado, David Almeida estava em uma viagem de caráter pessoal, custeada de forma particular, e seu afastamento foi feito de maneira legal, com ofício encaminhado à Câmara Municipal de Manaus (CMM) no dia 27 de fevereiro.

A nota também esclarece que, durante a ausência do prefeito, a cidade permaneceu sob administração do prefeito em exercício. Nos dias 28 de fevereiro a 2 de março, o comando ficou com o vereador Jander Lobato, que então passou a função para o vice-prefeito Renato Junior, responsável pela prefeitura até o dia 7 de março.

Apesar do posicionamento oficial, as imagens do casal no Caribe continuam gerando discussões sobre a real motivação da viagem e a postura pública do prefeito e da primeira-dama.

