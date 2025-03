Gladson terá reunião para definir estratégias contra cheia do Rio Juruá

Agência de Notícias do Acre

O governador Gladson Cameli vai se reunir com autoridades de Cruzeiro do Sul neste domingo, 9, para coordenar as ações emergenciais em relação ao Rio Juruá, que já está 20 centímetros acima da cota de transbordamento, ultrapassando os 13 metros.

Cameli participa de uma reunião às 14 horas com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil no quartel da corporação para definir estratégias de enfrentamento. Em seguida, às 15h, visitará áreas alagadas no município.

A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros monitoram a situação e garantem suporte às prefeituras dos municípios atingidos pelas cheias.

“Nosso governo está atento e mobilizado para dar todo o suporte necessário às famílias que possam ser atingidas pelas cheias. Em Cruzeiro do Sul, estamos acompanhando a situação do Rio Juruá de perto, e na capital, nossa estrutura está preparada para atuar caso o Rio Acre atinja a cota de transbordamento”, afirmou Gladson Cameli.

Na capital, o nível do Rio Acre continua subindo e pode atingir a cota de transbordamento nas próximas horas. O coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Carlos Batista, explica que a elevação é impulsionada pelo volume de água vindo dos afluentes, como o Riozinho do Rola.

“A Defesa Civil do Estado está em total sintonia com a Defesa Civil Municipal para garantir apoio imediato às famílias, caso o transbordamento ocorra. Toda a estrutura do governo já está mobilizada para assistência e remoção de desabrigados, se necessário”, reforçou o coordenador. Em Cruzeiro do Sul, equipes já se mobilizam para possíveis remoções de famílias.

Com informações da Agência de Notícias do Acre