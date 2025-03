Frei Gilson expressa desejo de vir ao Acre para oração e show católico

Grande notícia para os católicos acreanos: Frei Gilson está esboçando uma visita inédita ao Acre. Intermediada pelo Frei Renan Barros, a agenda do Frei Gilson no estado está sendo preparada e deve incluir um momento oracional inesquecível, com apresentações e show católico.

A visita ainda não tem data certa, mas Frei Renan Barros afirmou que já se encontrou com o Frei Gilson e ele expressou um grande desejo de se conectar com os fiéis católicos acreanos. O sacerdote também explicou que, atualmente, trabalha na articulação da vinda do Frei Gilson, para verificar a sua agenda e ver a melhor data, além de um local em Rio Branco amplo e que consiga acolher um grande público.

“Meu sonho é um dia pisar no Acre. Esse é um estado brasileiro que eu ainda não conheci, mas eu desejo muito conhecer. Quero mandar um abraço para todos vocês (acreanos). Deus abençoe vocês. Sei que muita gente reza na madrugada. Muita gente é de Deus e de oração. Que esse Estado continue crescendo na fé e na oração”, afirmou Frei Gilson e vídeo recente gravado ao lado do Frei Renan.

Apesar de toda a sua humildade, Frei Gilson é um grande músico e um dos mais renomados sacerdotes religiosos da Igreja Católica. É responsável por levar as pessoas a terem uma experiência profunda de oração através das músicas e uma das suas marcas é transmitir lives com momentos emocionantes de palavra e oração na madrugada, recriando um momento de fé igual ao que Jesus experimentava.

“A vinda do Frei Gilson ao Acre é esperada já há muito tempo. Temos visto este grande fenômeno da evangelização em todo o Brasil e queremos também vê-lo aqui no Acre. O frei Gilson é muito humilde. Quando estive com ele, demonstrou um carinho especial por nós, acreanos, e o desejo de estar aqui conosco. Vamos aproveitar esta oportunidade e, com a graça de Deus, logo teremos o Frei Gilson em solo acreano”, finalizou o Frei Renan Barros.

Da Assessoria/Diocese de Rio Branco