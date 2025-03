Fiscalização por radares volta a funcionar hoje (9) em Porto Velho

A partir deste domingo (9), após solicitações de ajustes técnicos e aferição dos equipamentos pelo prefeito Léo Moraes, Porto Velho voltará a contar com a fiscalização eletrônica, dessa vez de acordo com todas as normas estabelecidas e transparência para os condutores. A medida foi adotada após estudos realizados pela Prefeitura da capital, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).

Os radares foram instalados em 15 vias da capital durante a gestão passada e, após análises, no final de janeiro desse ano, o Decreto nº 20.762 oficializou a suspensão do serviço de fiscalização de trânsito por radares eletrônicos e determinou o ajustamento técnico do sistema de monitoramento. Todos os radares passaram por aferição.

Além disso, o prefeito também anulou mais de 114 mil multas aplicadas desde 26 de dezembro do ano passado. Segundo a Semtran, como parte do planejamento para a implementação dos radares, foram realizadas campanhas educativas nas últimas semanas para conscientizar os condutores sobre a nova fiscalização de trânsito.

Espera-se que com esse monitoramento da velocidade, os equipamentos contribuem para a redução do número de acidentes e para a diminuição da gravidade das colisões.