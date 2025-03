Elas

Do dia 1º ao dia 5, no Cine Teatro Recreio, acontece a “I Mostra Norte Delas de Cinema”. Filmes de longa e curta metragens que identificam as mulheres da região Norte que lutaram (e lutam) pela Emancipação.

Garota de Ipanema

Ao som de garota de Ipanema, sucesso da bossa nova da década de 1960, a vice-governadora Mailza acendeu as luzes do Palácio Rio Branco, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Uma multidão vestiu lilás, rosa e branco e atendeu ao chamado de Mailza para celebrar conquistas e direitos, assim como reforçar o combate à violência doméstica. “Olha que coisa mais linda, tão cheia de graça!”.

Discurso

Ainda bem que Mailza reconhece que muito precisa ser feito para combater as estatísticas nada confortáveis de feminicídio no Acre. Ela acerta quando aposta na educação para diminuir a violência doméstica. Parece conhecer Manuela, uma menina que precisa ler, para a escola, um livro de Clarice Lispector: “A Hora da Estrela”. A coluna recomenda essa leitura neste mês dedicado à mulher.

Zero pessoas

Pelas redes sociais, percebe-se como estamos muito distantes de compreender os valores que estão por trás do Dia Internacional da Mulher.

O mundo aos seus pés

O portal UOL divulgou notícia extremamente preocupante. Segundo o portal, permeado por católicos ultraconservadores e tradicionalistas, o governo de Donald Trump colocou o conclave como seu próximo grande objetivo político. Com a participação da diplomacia americana, de deputados da base mais conservadora e uma rede de entidades e religiosos, a Casa Branca tenta influenciar a direção que pode tomar a escolha do novo papa, caso Francisco tenha de renunciar ou não sobreviva a seus problemas de saúde.

Na grande mídia

Com assinatura do jornalista Matheus Tupina, a ex-governadora Iolanda Lima foi lembrada pelo jornal Folha de São Paulo como primeira mulher a governar um estado brasileiro. Com a manchete: “Filha de seringueiro e ex-militante varguista (…)”, uma longa reportagem foi dedicada à filha de Manoel Urbano.

Quem sabe, canta!

Já que é domingo, então canta: “Iolanda, Iolanda, eternamente Iolanda”. A composição é de Chico Buarque e Pablo Milanés. A foto é de Neto Lucena. E de todo coração, desejamos esta música à mulher guerreira chamada iolanda Lima.



Começou mesmo

A impressão é que 2026 já começou mesmo. Tem tanta gente simpática de uma hora pra outra. Outros até criando chavões para tentar ser mais “próximo” do cidadão. É tudo uma cena.

Sonhar não custa nada

Carnaval passou, mas, o samba-enredo de 1992 que diz: “sonhar não custa nada, ou quase nada” da Mocidade Independente, está na cabeça do prefeito Bocalom, que fala na possibilidade de candidatura única da direita ao governo em 2026. O prefeito ainda está em cima do carro alegórico do 6 é D+.

Sonho e realidade

Bocalom não apenas sonha com candidatura unificada da direita, como defende que o nome seja o seu. Há quem diga que embalado pela reeleição e a lua de mel, o prefeito entrou no modo “metamorfose ambulante”, cantado por Raul Seixas. Mas deixando a piada de lado, Bocalom tem todos os requisitos para pleitear a vaga: foi bem votado, faz parte do grupo do governador Gladson e a cada dia se aproxima mais do eleitor e para fechar seu bom currículo, sua gestão é considerada boa e sem suspeita do mau uso de verbas públicas.

Inflação é da demanda

Nem só de música viverá o homem, né? Muita gente questionando a medida do governo federal com relação a redução a zero de impostos, por exemplo, para o Azeite. Você sabia que o Brasil importou em 2024 mais de 280 milhões de dólares somente de azeite oliva. Mas, que classe social compra esse produto?

E o cafezinho?

O Brasil é o maior produtor de café do planeta. Em 2024 foram importados 100 milhões de dólares. Detalhe, 50% das importações vieram de um país que não possui um cafezal: a Suíça. Como isso? Simples, o Brasil importa café em capsula, produto consumido pela classe alta. Qual efeito isso terá na mesa da população pobre é a grande pergunta.

Empolgado

Luiz Tchê voltou empolgado do encontro com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro: irrigação; rastreabilidade da carne; COP 30, foram os temas da audiência. Pauta específica foi relacionada à volta do escritório da Seplag, que lida com cacau.

Amarísio se manifestou

O secretário da fazenda do Acre, José Amarísio, foi cirúrgico ao afirmar que nenhum dos produtos que teve alíquota de importação zerada têm grande participação na importação, já que o Brasil é grande exportador de carne, café, açúcar e outros. Desses itens, a carne é o produto que tem maior impacto na renda dos brasileiros (3%).

Deu fome

Coluna de hoje tem tanta informação de alimentos que já deu vontade de fazer aquela feijoada! Essa pauta vai fazer parte da rotina dos brasileiros, afinal, é uma estratégia do Lula III para tentar recuperar a popularidade. Anote aí: consumo das famílias/inflação/baixa popularidade, temas que estão conectados.

