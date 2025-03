Cheia do Rio Acre atrai centenas de pessoas na Gameleira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cheia do Rio Acre tem transformado a Gameleira, em Rio Branco, em um ponto de grande movimentação. Neste domingo (9), as lentes do fotojornalista do ac24horas, Jardy Lopes, captaram centenas de pessoas no local. O público acompanha a elevação do nível das águas, enquanto banhistas aproveitam a enchente para utilizar jet skis no rio, tornando a área um verdadeiro ponto de lazer improvisado.

O manancial segue subindo e, às 15h, atingiu 13,81 metros, se aproximando da cota de transbordamento, que é de 14 metros. Apesar do cenário de alerta, a cheia tem atraído curiosos e pessoas com motos aquáticas, que aproveitam a maior extensão do rio para se divertir.

Enquanto a Gameleira solta de espectadores e aventureiros, bairros como Base, Ayrton Sena, Habitasa, Cadeia Velha e Seis de Agosto começam a sentir os impactos da enchente iminente. O aumento do volume de água é impulsionado pelas chuvas acima da média e pelo fluxo dos afluentes, como o Riozinho do Rola.

Publicidade

Fotos de Jardy Lopes:

Foto: Jardy Lopes Foto: Jardy Lopes Foto: Jardy Lopes Foto: Jardy Lopes Foto: Jardy Lopes Foto: Jardy Lopes