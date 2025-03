Aulão da Saúde celebra o Dia da Mulher em Mâncio Lima

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no sábado, 8 de março, a prefeitura de Mâncio Lima, por meio das Secretarias de Saúde e Assistência Social e a Coordenadoria Municipal da Mulher, realizou um aulão especial na Alameda das Águas. Mesmo com a chuva, centenas de mulheres participaram da ação, que promoveu atividades físicas, testes rápidos, sorteio de prêmios e momentos de reflexão sobre a importância da saúde e do bem-estar feminino.

A Secretária Municipal de Saúde, Rusie Paula, destacou a relevância da data e dos cuidados com a saúde feminina. “O Dia da Mulher não é apenas uma celebração, mas um momento de conscientização sobre a importância de cuidar do corpo e da mente. Atividades como essa incentivam a prática de exercícios e promovem mais qualidade de vida para todas”, ressaltou.

A professora aposentada Alcirema Bandeira da Rocha, que participou do aulão, celebrou a iniciativa. “É maravilhoso ver ações como essa sendo realizadas para nós, mulheres. Foi um momento de descontração, aprendizado e motivação para continuar cuidando da nossa saúde e da nossa autoestima”, citou.

O prefeito em exercício, Andisson Lima, enfatizou o compromisso da gestão com a valorização da mulher e destacou o papel das mulheres à frente das secretarias municipais. “É um prazer participar de um evento tão significativo como este, voltado exclusivamente para as mulheres que, muitas vezes, não têm tempo de cuidar da saúde e do bem-estar. Nossa gestão se orgulha do trabalho das mulheres que estão liderando pastas municipais importantes, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas”, pontuou.

Ônibus lilàs

A partir desta segunda-feira, 10, a Prefeitura de Mâncio Lima, em parceria com o Governo do Acre, por meio da Secretaria da Mulher, dará início a uma série de atendimentos voltados exclusivamente para o público feminino com a chegada do Ônibus Lilás, que estará estacionado na frente a secretaria de Saúde, no Centro.

A unidade móvel oferecerá serviços como atendimento psicológico e orientações social, rodas de conversa e abordagens educativas, promovendo acolhimento e fortalecendo a rede de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade.