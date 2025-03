Ataques criminosos deixam criança de 1 ano baleada na cabeça e outras 3 pessoas feridas

Dois ataques perpetrados por membros de uma organização criminosa deixaram o jovem William Inácio de Souza, de 18 anos, dois adolescentes – um de 14 anos e outro de 17 anos – e uma criança de 1 ano e 4 meses, feridos a tiros na noite desse sábado, dia 8. Os crimes ocorreram na Travessa do Pescador, no bairro Belo Jardim, e na Travessa Mateus, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, o primeiro ataque ocorreu quando William e o adolescente de 17 anos, acompanhados por outros amigos, estavam em frente ao AlvesClub, onde acontecia uma festa particular da facção rival. De repente, criminosos se aproximaram em um veículo Ford Fiesta de cor vermelha, portando armas de fogo, e efetuaram vários disparos contra o grupo. William foi atingido por um projétil no pé esquerdo, enquanto o adolescente de 17 anos foi alvejado no braço direito.

Após o ataque no Belo Jardim, os membros da organização criminosa deslocaram-se de veículo até a Travessa Mateus, onde encontraram, em via pública, uma mulher que carregava seu filho em um carrinho, acompanhada do adolescente de 14 anos e de familiares. Dispararam várias vezes contra eles. A criança foi atingida na cabeça, resultando na perda de massa encefálica, enquanto o adolescente de 14 anos sofreu ferimentos no glúteo direito e na panturrilha esquerda. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, juntamente com outra de suporte avançado, até o local. No entanto, quando os paramédicos chegaram, as quatro vítimas já haviam sido transportadas por terceiros, em veículos, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Segundo Distrito.

Todos os pacientes foram estabilizados e encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico, a criança e o adolescente de 14 anos deram entrada no hospital em estado de saúde gravíssimo, enquanto William e o adolescente de 17 anos encontram-se em estado estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão compareceram aos locais dos crimes, isolaram as áreas para a realização da perícia criminal, colheram informações e patrulharam a região em busca dos criminosos, que não foram encontrados. Os casos seguem sob investigação dos agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego e, posteriormente, ficarão à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

