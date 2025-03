ac24horas: compromisso com o leitor e com uma região em transformação

Entender o Acre não é tarefa fácil. Exige, sobretudo, prudência e rigor de análise. Neste domingo (9), o leitor acreano passa a ter acesso a um conteúdo jornalístico que pretende transitar com prudência e rigor por assuntos rotineiros na vida de milhares de acreanos: Agricultura, Economia, Pecuária, Extrativismo, Indústria ligada à agricultura. A proposta do ac24agro é apresentar ao leitor, em linguagem simples, as diversas cores da economia regional.

Ninguém planeja a oferta de um produto jornalístico especializado para tratar apenas de um segmento. Se a ideia é mostrar a pluralidade do setor produtivo regional, não é razoável querer que o site informe apenas sobre pecuária; ou apenas sobre agricultura. Ou pior: não é justo querer que o site seja um espaço panfletário para tratar a Economia de maneira maniqueísta, alimentando o embate velho e ultrapassado de mostrar o extrativista sempre vítima do “grande capital” e o pecuarista ou grande agricultor como as encarnações do mal.

Esse tratamento polarizado não terá espaço aqui. Informar dos problemas como os problemas se apresentam na sociedade: fazer isso já será um serviço honesto que o site ac24agro prestará à sociedade acreana.

A cena econômica tal como se apresenta atualmente tem alguns atores de maior relevância. O agricultor de base familiar, por exemplo. É o que apresenta maior impacto social. Os problemas relacionados a ele precisam ser detalhados, esmiuçados. A cadeia produtiva da carne bovina, a mais consolidada na economia regional, precisa também ter o destaque necessário. As safras de grãos, com destaque para a soja, também terão reflexos naturais nas pautas do site: mesmo com ainda limitado número de produtores, a cultura da soja tem muito impacto na balança comercial e, por isso, precisa fazer parte da rotina deste espaço.

Mas seja qual for o assunto tratado no site ac24agro, um tema precisa, obrigatoriamente, percorrer todas as falas, todas as reportagens, todas as imagens. Esse tema é a sustentabilidade. Sobretudo a sustentabilidade ambiental. Não seria correto (e muito menos lógico) ignorar a importância do conceito de sustentabilidade ambiental quando se está falando de Agricultura, Pecuária, Extrativismo ou qualquer outra atividade econômica.

A História Econômica do Acre já passou por momentos de muita tensão e intolerância por tratar esse tema com leviandade. É preciso amadurecermos nesse aspecto, por uma questão até contábil. Ignorar a sustentabilidade ambiental traz prejuízos econômicos. Obviamente, a sustentabilidade econômica precisa ser levada em conta. Evidente. O amadurecimento consiste justamente em não entender que um fator exclui o outro. Esse processo de educação, de formação é um desafio que o site ac24agro se propõe a oferecer.

Um detalhe que o leitor vai rapidamente observar é que os textos vão evitar, ao máximo, o uso de expressões inglesas, tão comuns em materiais sobre Economia. Caso seja inevitável, haverá uma tentativa de tradução. A ideia é falar sobre economia regional de uma forma simples, sem anglicismos e rebuscamentos que, muitas vezes, pouco informam. O esforço residirá em ser simples.

Outro ponto importante que precisa ser ressaltado: o leitor e o redator precisam retirar dos olhos calejados a mania de querer comparar os números da economia acreana com os de outros lugares e, a partir dessa comparação, se diminuir. O site ac24agro se propõe a falar sobre Economia com a realidade da Cultura do Acre, com os problemas e as perspectivas construídas pelos trabalhadores, pelos empresários e pelo poder público. As relações entre esses agentes econômicos geram problemas, soluções e números locais. É sobre isso que o site tratará, sobretudo. Caso contrário, nem valeria a pena criar o site. É preciso entender que a modéstia dos números da economia acreana não desautorizam a reflexão sobre ela. Ao contrário: quem tem pouco dinheiro necessita pensar mais em como usá-lo. A nossa Economia reflete a nossa Cultura. O norte do ac24agro é este.

É claro que é preciso também ambientar o Acre no contexto regional. Ninguém está mais isolado nas relações econômicas. Qualquer consumidor de café, carne de boi e de ovos (para ficar em três exemplos mais recentes) sabe bem disso. Pesquisas, inovações, problemas de infraestrutura localizados na região Norte do país serão objeto de atenção do site. Inclusive, nesta primeira edição, um dos destaques da página são os problemas de infraestrutura logística no escoamento da soja em Porto Velho. O Acre está integrado a uma região que está em franca transformação. É preciso que os processos econômicos se consolidem da forma mais justa possível. Para isso, é preciso vigilância; acompanhamento; questionamento.

Por fim, a criação do site ac24agro é parte de um esforço para tentar qualificar o debate público voltado para a Economia. Demonstra também como o trabalho jornalístico regional inicia uma especialização, uma cobertura mais dirigida. O compromisso com o leitor está firmado. Vamos ao trabalho.