13,84 metros: nível do Rio Acre mantém ritmo de subida e ameaça casas na capital

A medição das 18 horas, realizada pela Defesa Civil Municipal neste domingo, 9, aponta que o Rio Acre mantém o ritmo acelerado de subida ao chegar à marca de 13,84 metros na capital acreana.

O nível do manancial, em Rio Branco, subiu mais 3 centímetros em cerca de 3 horas. O Rio Acre marcou 13,81 metros por volta das 15 horas de hoje.

A marca representa um aumento de quase 20 centímetros desde a primeira medição de domingo, ocorrida às 6h.

Veja as marcações até o momento:

06h – 13,66m

09h – 13,76m

12h – 13,79m

15h – 13,81m

18h – 13,84m

O boletim da Defesa Civil Municipal sugere que o manancial se aproxima ainda mais da cota de transbordamento, que é de 14 metros.

O bairro da Base já recebe as águas do Rio Acre, apesar de nenhuma residência ter sido invadida, até o momento, pela cheia. Outros bairros também sofre com a cheia iminente do rio, como: Ayrton Sena, Habitasa, Cadeia Velha e Seis de Agosto.

A elevação é impulsionada pelo volume de água vindo dos afluentes, como o Riozinho do Rola. As chuvas acima da média para o mês de março estão elevando os níveis dos rios em várias regiões do Acre.

A Prefeitura de Rio Branco intensificou os trabalhos no Parque de Exposições Wildy Viana, onde já estão sendo montados 30 abrigos para acolher as primeiras famílias desalojadas.