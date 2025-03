Rio Branco prepara Parque de Exposições para construção de abrigos

8:26 am

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com o nível do Rio Acre se aproximando da cota de alerta, a prefeitura de Rio Branco iniciou, na noite de ontem, sexta-feira, 07, a preparação do Parque de Exposições Wildy Viana para a construção de abrigos, em antecipação a uma iminente cheia do rio.

Trabalhadores da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade deram início aos serviços de limpeza para a construção dos abrigos destinados a acolher as famílias, caso haja transbordamento do Rio Acre.

Na primeira medição deste sábado, 08, o rio registrou 12,85 metros, o que representa um acréscimo de 90 centímetros em relação à medição de ontem.

Publicidade

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, se o ritmo de subida se mantiver, o rio deverá atingir a cota de alerta, de 13,50 metros, no início da noite deste sábado. A cota de transbordamento é de 14 metros.