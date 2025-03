Rio Acre sobe mais e fica a 15 centímetros da cota de alerta

O nível do Rio Acre continua em elevação e já atinge 13,35 metros na capital, conforme dados divulgados no início da noite deste sábado (8) pela Defesa Civil do Estado. Somente nas últimas horas, o rio subiu quase 10 centímetros, aumentando a preocupação dos moradores das áreas ribeirinhas e das autoridades.

A marca registrada neste sábado coloca o manancial muito próximo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e a apenas 65 centímetros da cota de transbordamento, que ocorre aos 14 metros. Com o volume de chuvas acima da média nos últimos dias, o risco de alagamentos cresce, especialmente em bairros mais vulneráveis.

De acordo com a Defesa Civil, a primeira semana de março já registrou um acumulado de 96,4 mm de chuva, o que representa 33% do esperado para todo o mês. Esse volume fez o rio subir 1,37 metro em poucos dias, reforçando a necessidade de monitoramento constante da situação.

O governo do Acre informou que as instituições responsáveis estão em prontidão para atuar em municípios sob risco de alagamento, incluindo Plácido de Castro, Sena Madureira, Rio Branco, Porto Walter e Cruzeiro do Sul.