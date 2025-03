Quemile Souza: da quadra à areia, uma trajetória de superação e conquistas

Acreana de nascimento e atleta por vocação, Quemile Vieira de Souza, 28 anos, começou sua trajetória no vôlei ainda na escola, aos 16 anos. A paixão pelo esporte a levou a representar o estado em categorias de base e, em seguida, conquistar uma convocação para a seleção brasileira. Hoje, com uma carreira consolidada no vôlei de praia, Quemile carrega consigo não apenas títulos, mas também a experiência de uma jornada marcada por desafios, superações e conquistas.

Em uma entrevista especial para o Dia Internacional da Mulher, a atleta compartilhou com o ac24horas sua trajetória no esporte, os desafios de ser uma jogadora acreana no cenário nacional e sua visão sobre a presença feminina no esporte.

Quemile deu seus primeiros passos no vôlei de quadra ainda no ensino médio, mas foi convidada a representar o estado no vôlei de praia. No início, a mudança não parecia significativa, mas logo percebeu que havia se encontrado na modalidade. “Talvez por ser um esporte mais independente que a quadra. A praia é 50% você e 50% sua parceira, o que torna o jogo mais desafiador”, explica.

As competições escolares deixaram marcas profundas na memória da atleta. “Eram os melhores momentos dessa fase, seja competindo ou me preparando para uma competição. Foram muitas conquistas e amizades especiais que ficarão marcadas”, pontuou.

A realidade de quem pratica esporte no Acre envolve desafios logísticos e financeiros. “Somos um pouco prejudicados pela questão geográfica, já que as competições acontecem nos grandes centros e se tornam inviáveis para quem mora aqui”, comentou Quemile.

Apesar das dificuldades, a atleta reconhece que iniciativas da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) ajudam a promover o esporte no estado, ainda que o deslocamento e os investimentos sejam barreiras constantes. “Mas independente do gênero, acredito muito que o esporte muda vidas e ensina valores importantes para a formação e o caráter das pessoas”, pontuou.

Ao longo de sua trajetória, Quemile se inspirou em grandes nomes do vôlei de praia, mas destaca uma atleta em especial: Ana Patrícia, campeã olímpica. “Gosto dela por ser da mesma geração e conhecer um pouco de perto sua história, superação e determinação dentro do esporte”, descreveu.

Entre as muitas conquistas, uma se destaca: a primeira vez representando o Brasil em um mundial, onde conquistou a terceira colocação. “Foi um momento muito especial e inesquecível”, relembra.

Se engana quem pensa que Quemile está satisfeita com o que já conquistou. Seus planos vão além do circuito nacional. “Quero representar o Brasil em mais competições internacionais e, quem sabe, chegar a uma Olimpíada”, revela a atleta.

No Dia Internacional da Mulher, Quemile destacou a importância da data e a força feminina no esporte. “As mulheres são sinônimo de garra, força e determinação. No esporte, precisamos nos doar 100%, nos superando diariamente. Por isso, devemos celebrar com orgulho, pois cada conquista tem sua história e cicatrizes”, afirma.

Embora reconheça que ainda existam diferenças de gênero no esporte, a atleta acredita que os avanços são visíveis. “Já melhorou muito e acredito que vai melhorar ainda mais com o passar do tempo”, reforçou.

Para as jovens que sonham em seguir carreira no vôlei de praia, seu conselho é direto: “Acreditem sempre nos seus sonhos, com muita garra, dedicação e disciplina”, pontuou.

Quemile Souza reconhece que o início no esporte nunca é fácil, mas acredita que o apoio certo faz toda a diferença. “Todo início é complicado, no esporte principalmente, mas graças a Deus tive pessoas que contribuíram para chegar onde cheguei”, afirma.

Entre os que marcaram sua trajetória, a atleta destaca a importância da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), o suporte incondicional de sua família e a influência de um dos seus maiores incentivadores, Flaviano Melo [In memorium], ex-governador do Acre, a quem dedica uma homenagem especial.

“Através do esporte, ele gostava e apostava. Diferente de muitos, ele me ouviu atentamente e acreditou que eu poderia chegar longe. Pude conhecer, acompanhar de perto uma parte da sua história, de tudo que ele fez pelo Acre, dos desafios que superou e do legado que deixará eternamente para a nossa gente. Viverá para sempre na memória e no coração de quem conviveu com ele”, destacou.