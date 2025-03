Mulher trans é acusada de matar homem a facada em Brasileia

Italo Valentim da Silva, de 33 anos, foi morto a facadas em frente a uma residência no bairro Sumaúma, em Brasileia, na madrugada deste sábado (8). Italo, segundo a polícia, foi atingido com uma facada na altura do pescoço, e morreu quando recebia atendimento médico. As informações são o portal O Alto Acre.

O principal suspeito do crime, segundo a polícia, é A. M. O., conhecido socialmente como “Nete”, uma mulher trans. Ela foi presa em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na residência de Nete, acompanhada da ex-companheira, identificada como Maiquele R. da S., e de outras pessoas, ingerindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, Ítalo e Maiquele discutiram, e ela decidiu ir embora. A vítima, inicialmente, se recusou a levá-la, mas depois foi atrás.

Após mais um desentendimento, Ítalo retornou à casa de Nete e começou a bater no portão, e entrou. Testemunhas relataram que, ao abrir o portão, Nete desferiu um golpe de faca contra Ítalo, que ainda conseguiu caminhar até o veículo, mas logo caiu no chão. Antes de perder a consciência, ainda segundo a Polícia, ele afirmou que havia sido ferido por Nete.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas, Ítalo não resistiu ao ferimento e faleceu. A Polícia Militar conduziu todos os presentes à delegacia para prestar esclarecimentos.

No depoimento, algumas testemunhas disseram que Nete teria escondido a faca utilizada no crime dentro de um móvel. Além disso, a caminhonete da vítima, uma S10 branca, foi apreendida após a polícia constatar que havia restrição por roubo ou furto.

Diante dos indícios e depoimentos colhidos, a Polícia Civil autuou Nete por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121 §2º, inciso IV do Código Penal), e ela permanece presa à disposição da Justiça e será submetida à audiência de custódia. O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes do homicídio.

Foi informado que o corpo de Ítalo será transferido para a capital acreana, onde moram seus familiares, para ser velado e sepultado.

Com informações O Alto Acre