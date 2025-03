Defesa Civil entrega Plano de Contingência ao Ministério Público

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco entregou nessa sexta-feira, 7, o Plano de Contingência do Município diante da possibilidade de uma nova alagação do Rio Acre ao Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

O coordenador da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão destacou, no encontro com o procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, medidas preventivas e emergenciais em razão da elevação do nível do rio, que, nesta sexta-feira, atingiu 12,28 metros, aproximando-se da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros.

Segundo Falcão, a intenção é manter o Ministério Público informado sobre as ações a serem adotadas, incluindo o mapeamento de locais a serem utilizados como abrigos temporários e os tipos de ajuda humanitária que serão empregados.

“O Ministério Público é um grande parceiro. O que apresentamos são informações sobre nossas ações e secretarias envolvidas, e estamos também abertos às sugestões”.

Danilo Lovisaro reforçou o apoio do MP às ações de assistência aos possíveis desabrigados e na fiscalização das medidas destinadas à população atingida. Ele também ressaltou que as informações serão repassadas ao Grupo Especial de Apoio e Atuação para Prevenção e Resposta a Situações de Emergência ou Estado de Calamidade devido à Ocorrência de Desastres (GPRD).

“Estamos sempre à disposição para atuar como parceiros, encontrando soluções para a população que sofre com os impactos das cheias”.