Bairro Ayrton Senna começa a ser atingido pelas águas do Rio Acre na capital

As águas do Rio Acre começaram a invadir ruas e quintais no bairro Ayrton Senna, em Rio Branco, no início da tarde deste sábado (8). O bairro é o primeiro a ser atingido pela cheia do manancial este ano, e os moradores já enfrentam dificuldades com o avanço da água, que se aproxima das casas.

Enquanto isso, o nível do Rio Acre segue subindo rapidamente. De acordo com a medição mais recente da Defesa Civil Municipal, realizada às 15h, o rio atingiu 13,29 metros, se aproximando da cota de alerta, que é de 13,50 metros. A expectativa é de que o rio ultrapasse essa marca ainda hoje.

As chuvas intensas dos últimos dias contribuíram para esse cenário. Na primeira semana de março, foram registrados 96,4 mm de chuva em Rio Branco, o que representa 33,6% do total esperado para o mês. Além disso, nas últimas 24 horas, foram acumulados 29 mm de precipitação, agravando ainda mais a situação.

Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador municipal da Defesa Civil, o Rio Acre sobe, em média, 4,7 centímetros por hora, aumentando o risco de alagamentos em outras regiões da cidade.