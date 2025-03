Acre vai sediar ‘I Mostra Norte Delas de Cinema’, celebração da arte e resistência feminina

Na data em que o mundo celebra o Dia Internacional da Mulher, a I Mostra Norte Delas de Cinema surge como um tributo à luta feminista e à cultura das mulheres da Região Norte brasileira.

Entre os dias 1 e 5 de abril, o Cine Teatro Recreio, em Rio Branco, no Acre, será palco do evento que promete arrepiar o público e fomentar reflexões e debates sobre as questões de gênero que permeiam nossa sociedade.

Totalmente gratuita, a I Mostra Norte Delas de Cinema vai proporcionar mais que um espaço de exibição, mas um lugar de manifesto feminino, ecoando vozes e estimulando diálogos necessários sobre equidade, cidadania, justiça e direitos humanos.

Além dar visibilidade ao audiovisual feminino, a iniciativa busca promover, disseminar, evidenciar e valorizar a cultura das mulheridades que permeia corpos, mentes, potências, histórias, trajetórias, afetos e amazônias criativas.

A programação gratuita e diversificada contará com sessões de curtas e longas-metragens, workshops, roda de conversa e o II Diálogos de Mercado – evento ao vivo que será transmitido pelo canal da Mostra no YouTube, com as realizadoras, nos dias 26 e 27 de março.

A curadoria dos filmes foi realizada pelas cineastas Rose Farias e Lorena Ortiz. Ao todo, 25 filmes de realizadoras dos sete estados da região Norte foram selecionados, dentre 47 inscritos.

A I Mostra Norte Delas de Cinema é um projeto aprovado em edital da Lei Paulo Gustavo (LPG), por intermédio da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB). A produção conta com a colaboração da Seiva Colab Amazônica – coletivo de mulheres produtoras que visa difundir conteúdos, debates e estéticas do audiovisual no Acre e região Amazônica.

Acompanhe a programação e atualizações nas nossas redes sociais: @seivacolab @mostranortedelasdecinema.