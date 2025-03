Acre ocupa 3º lugar no ranking de equidade salarial na administração pública

No Mês da Mulher, a equidade de gênero na remuneração volta a ser pauta essencial, especialmente no serviço público. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 7, do Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Acre ocupa a terceira posição nacional no indicador de equilíbrio de gênero na remuneração pública estadual.

No estado, a diferença salarial entre homens e mulheres na administração pública estadual é de 2,6%, uma das menores do Brasil. O ranking destaca as unidades federativas onde essa desigualdade é menor, ou seja, mais próximas de “zero”, garantindo uma avaliação mais positiva.

Apesar do bom desempenho, a média nacional ainda revela um cenário desafiador: no nível estadual, as mulheres recebem, em média, 71% do salário dos homens.

