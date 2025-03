Acidente na BR-317 deixa mulher ferida após colisão entre caminhonetes

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado no início da noite dessa sexta-feira (7) na BR-317, no bairro Pôr do Sol, em Epitaciolândia. A colisão envolveu uma motocicleta de placa boliviana e duas caminhonetes, uma VW Saveiro e uma Toyota Hilux. A condutora da moto, identificada como Katiene, sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico.

De acordo com relatos policiais, a motocicleta e a Saveiro seguiam no mesmo sentido, quando a moto parou no centro da pista para acessar uma rua à esquerda. O motorista da Saveiro não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira da motocicleta. No impacto, a moto foi arremessada para a pista contrária, onde a Hilux, que vinha no sentido oposto, também acabou se envolvendo no acidente.

O condutor da Saveiro permaneceu no local e prestou assistência até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele também se comprometeu a arcar com os danos causados à Hilux. Após os primeiros atendimentos, a motociclista foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

A perícia técnica foi acionada para analisar as circunstâncias do acidente, e o caso será investigado pela Polícia Civil de Epitaciolândia. As informações são do portal O Alto Acre.